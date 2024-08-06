Куда Россия поставляет больше всего продовольствия

Россия осуществляет поставки продовольствия более чем в 160 государств, несмотря на рестрикции. За десять лет их действия увеличение производства в сельском хозяйстве составило 33,2%, а по пищевым товарам — 42,9%, пишут «Известия» со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут.

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По словам представителя министерства, Россия - гарант глобальной продовольственной безопасности. Подчеркивается, что по итогам прошлого года объем экспорта продукции АПК достиг $43,5 млрд. Среди лидеров по объемам закупок — КНР ($7,6 млрд), Турция (5,0), Казахстан (3,3), Белоруссия (2,8) и Египет (2,5).

Кроме того, отмечается, что самый крупный рост в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показывают экспортные поставки в Китай ( +52,8%), Бангладеш (в 5,2 раза), Индию (+45,5%), Йемен (в три раза), Египет (+10,6%), Индонезию (в 5,9 раза), Кению (+96,2%), Мексику (в три раза), Пакистан (+40,5%) и Танзанию (в 4,1 раза).

По словам экспертов, власти США и стран Европы не учли потребность населения стран мира в продовольствии, когда вводили ограничения. В этой связи результаты отечественного АПК закономерны, подчеркнули специалисты.

«Там кусок хлеба и стакан воды определяют способность выживать. И таких людей, которые по всему миру сегодня не доедают, миллионы», — отметил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.



Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о наращивании Россией поставок зерновых в Пакистан. Он указал на стремление РФ по просьбе Пакистана «вносить свой вклад и в обеспечение продовольственной безопасности» страны.