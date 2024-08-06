Производство пива в России выросло до максимума за 11 лет

Производство пива в России по итогам первого полугодия 2024-го выросло до максимума за 11 лет.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в январе — июне производство напитка увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 451,4 тыс. декалитров.

По данным агентства, это максимальный показатель с 2013 года.

Ранее компания Heineken зафиксировала убытки в размере €95 млн в первом полугодии.

Также в РПЛ сообщили, что ведут диалог о возвращении пива на стадионы.