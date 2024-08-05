«Черный понедельник» на фондовых рынках: причина и последствия обвала

В понедельник, 5 августа, мировые фондовые рынки «окрасились» в красный цвет. В частности, рухнули японские TOPIX и Nikkei 225, американские Dow Jones и Nasdaq. «Рамблер» собрал основное.

Предпосылки в мире

Эксперты отметили, что предпосылки к обвалу мировых рынков появились еще на прошлой неделе. В частности, Банк Японии по итогам двухдневного заседания 30–31 июля повысил процентные ставки с 0–0,1% до 0,25% — максимума за 15 лет. Он также дал сигнал о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

По данным Министерства труда США, в июле уровень безработицы увеличился до 4,3% против 4,1% месяцем ранее на фоне существенного замедления темпов найма. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за этот период выросло всего на 114 тыс. против 179 тыс. месяцем ранее и прогнозов в 176 тыс.

Публикация такой статистики указала на слабый рост занятости в несельскохозяйственном секторе и увеличение безработицы, повлияла на рынки Уолл-стрит и обозначило риск начала рецессии в США, пояснила аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. После этого негативные настроения распространились на мировые рынки, добавила эксперт.

Данные по рынку труда США вышли хуже ожиданий, что было воспринято негативно в контексте провального отчета по деловой активности (PMI) в американской промышленности, показавшего сокращение промышленности сильнее ожиданий в июле, уточнила руководитель отдела анализа акций финансовой группы «Финам» Наталья Малых.

Кроме того, общее снижение мировых индексов обусловлено корреляцией между рынками вследствие глобальной интеграции экономик и международной торговли, заметил аналитик финансовых рынков сервиса Газпромбанк Инвестиции Андрей Стратичук.

Он уточнил, что снижение котировок технологических компаний США повлияло на снижение фондового индекса в Тайване, чья экономика нацелена на экспорт высокотехнологичной продукции.

Плохая экономическая статистика также поступила из Китая: производственный индекс для КНР неожиданно упал до 49,8 в июле 2024 года по сравнению с 51,8 в июне против рыночных ожиданий 51,5.

Также на выходных стало известно, что компания Berkshire Hathaway инвестора Уоррена Баффета снизила свой пакет в акциях Apple почти на 50%.

Утро понедельника

Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 13,47%, а за сутки значение индекса сократилось на 4451,28 пункта, что стало максимальным падением с «черного понедельника» 20 октября 1987 года. Еще один японский бенчмарк TOPIX упал на 12,23%.

Финансисты отметили, что сегодняшнее падение напомнило «Черный понедельник» октября 1987 года, когда Nikkei упал на 3836 пунктов, или на 14,9 процента.

По их данным, в октябре 2008 года во время мирового финансового кризиса оNikkei упал на 11,4 процента, а в марте 2011 года после мощных землетрясений и ядерных аварий на северо-востоке Японии упал на 10,6 процента.

Акции таких крупных торговых домов, как Mitsubishi, Mitsui and Co, Sumitomo и Marubeni, упали более чем на 14%, а Mitsui потеряла почти 20% своей рыночной капитализации.

Гонконг и Сидней потеряли более 2%, Сеул потерял более 3%, а Тайбэй потерял более 4%, потери также понесли Шанхай, Мумбаи и Сингапур.

Ситуация в Европе

Европейский фондовый рынок на открытии торгов в понедельник упал почти до шестимесячного минимума на фоне глобальной распродажи, вызванной опасениями относительно замедления экономического роста в США.

Все основные европейские биржи открылись в минусе. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 3,1%, до 482,42 пункта к 10:11 мск, достигнув минимума с 13 февраля. Лондонский индекс FTSE 100 на 10:22 мск упал более чем на 1,9%, достигнув максимально низкого уровня с апреля.

Общий индекс Афинской фондовой биржи обвалился на 5,08%, инвесторы спешно избавляются от своих акций, глобальная распродажа "душит" греческий фондовый рынок, сообщила газета Naftemporiki.

Падение индексов в США

Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже открылась резким снижением основных индексов.

За 40 минут с начала торгов промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 210,58 пункта (3,05%), S&P 500 - на 195,67 пункта (3,66%), а индекс электронной биржи Nasdaq упал на 4,84%, потеряв 812,22 пункта.

В дальнейшем индикаторы отыграли часть потерь и снижались в пределах 2-2,5%.

Вместе с тем, биржевые котировки Nvidia упали на 17% Среди других «лидеров»: Apple — 10%, Microsoft — 9%, Alphabet — 9,6%, Amazon — 9,3%, Tesla — 10%.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил в сложившейся ситуации администрацию действующего главы государства Джо Байдена.

Аналитики подчеркнули, что конфликт на Ближнем Востоке, беспорядки в Бангладеш и Великобритании негативно воздействуют на рынок.

«Пошел каскад таких падений: все побежали, и я побежал. Такая сейчас нервная обстановка в мире – все ждут начала боевых действий между Ираном и Израилем», — заметил криптотрейдер и специалист по компьютерной безопасности Петр Левашов.



Реакция Московской биржи

Индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,42%, до 2828,72 пункта, индекс РТС снизился на 1,56%, до 1049,01 пункта.

Отраслевой индекс Мосбиржи нефти и газа по итогам торговой сессии упал на 2,25%, до 7554,17 пункта. Кроме того, на 2,59%, до 6871,61 пункта, снизился индекс Мосбиржи металлов и добычи.

Прогнозы экспертов на дальнейшее развитие ситуации

Каллум Пикеринг, главный экономист, один из крупных инвестиционных банков Великобритании Peel Hunt, заявил, что почти почти на всех ключевых рынках риска оценки корректируются в связи с растущими опасениями, что ФРС уже слишком поздно начала процесс нейтрализации своей жесткой денежно-кредитной политики.

По его мнению, США — самая системно значимая экономика мира. Неожиданные неудачи в стране могут иметь далеко идущие последствия для открытых экономик и могут повлиять на предстоящие решения мировых центральных банков.

«Мы наблюдаем последствия проклятия завышенных ожиданий», — сказал Джеймс Сент-Обин, главный инвестиционный директор Ocean Park Asset Management.



Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев обратил внимание на то, что коррекцию вниз в течение одного-двух дней пока нельзя назвать полноценным снижением, так как снижение — это долгосрочный тренд.

О смене глобальной траектории рынка, по его мнению, будет уместно говорить, если в течение недели рынки Азии и США будут закрываться в красной зоне.

Малых уточнила, что падение японского Nikkei 225, с учетом текущих панических распродаж, продолжится до 27 500 — 26 000 пунктов, что предполагает потенциал снижения на 13-17%. Индекс S&P 500, по мнению аналитика, может в скором времени просесть еще на 4% до уровня 5155 пунктов.

Однако в дальнейшем, если ухудшение макроэкономической картины будет подтверждаться новыми данными, а ФРС будет тянуть с понижением ставки, масштаб коррекции будет больше, предположила финансист.

По ее мнению, кризис на мировых рынках отразится и на России, так как отечественный рынок все еще зависим от происходящего на мировых биржах через цены на сырье, которые снижаются на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики.

По мнению руководителя отдела управления акциями УК «Первая» Антона Кравченко, в зоне риска будут акции с высокой долговой нагрузкой, а также компании, которые не так давно вышли на рынок и торгуются по очень высоким мультипликаторам.

Вместе с тем, пояснили эксперты, на рынке пока нет панических распродаж, так как в России продолжается рост ВВП, пусть и меньшими темпами, чем в первом полугодии 2024 года.

Осенью прогнозируемое восстановление валютных курсов должно помочь нашим экспортерам, а значит и улучшить позиции российского бенчмарка, констатировали аналитики.