Производство вина в России резко увеличилось

В России в первом полугодии 2024 года резко выросло производство вина. Об этом в ходе пресс-конференции «Винного гида России» рассказала заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина, ее цитирует ТАСС.

Так, игристых и крепленых вин в стране в январе-июне было выпущено на 21 процент больше, а рост производства крепленых вин составил сразу 73 процента. В целом производство винодельческой продукции в РФ возросло на 21 процент, а объем продаж — почти на 5 процентов в годовом выражении. При этом продажи игристых вин увеличились на 13 процентов, крепленого вина — на 12 процентов, добавила директора департамента Минсельхоза.

Федина также назвала Краснодарский край лидером отечественной винодельческой отрасли, в этом регионе продажи вина выросли за полгода на 9 процентов, что выше общероссийского показателя. На Кубани производится 43 процента всего российского вина и шампанского.

Ранее стало известно, что в мае 2024 года поставки европейского вина в Россию упали до минимального с февраля 2015 года уровня. Ввоз сократился в 2,5 раза месяц к месяцу, до 8,9 тысячи тонн. Для сравнения: восемь лет назад страны ЕС поставляли в Россию 8,5 тысячи тонн вина.