Центробанк ужесточит условия для расчета официального курса рубля

Центробанк ужесточит условия для расчёта официального курса рубля
Регулятор предложил не учитывать данные любого банка, если его доля в объёме валютных операций превысит 75%.
«Для обеспечения репрезентативности расчёта по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации (не более 75% объёма через одного участника)», — указано в пояснительной записке.
Кроме того, расчёты курса возможны на основании данных о сделках, «заключённых не менее чем тремя разными парами кредитных организаций». В прежней версии методологии отмечалось, что для расчёта берутся сделки, «заключённые тремя и более организациями».
«Черный понедельник» на фондовых рынках: причина и последствия обвала
Остальные параметры формирования курса ЦБ оставил неизменными.