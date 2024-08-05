Обвалившее мировые рынки решение Банка Японии раскритиковали

Банк Японии оказался объектом критики после того, как предпринятое им на прошлой неделе ужесточение денежно-кредитной политики стало одним из ключевых факторов, обваливших фондовые рынки по всему миру, пишет Bloomberg.

«Тот факт, что Банк Японии повысил процентные ставки перед лицом плохой экономической статистики, показывает, что он не обратил внимания на данные», — приводит агентство комментарий главного экономиста Института экономических исследований Rakuten Securities Нобуясу Атаги.



С его мнением о несвоевременности подъема ставок регулятором согласны и другие эксперты. С точки зрения главного экономиста по рынку Daiwa Securities Co Мари Иваситы, на фоне падения ключевых индексов японских рынков, достигшего уровней снижения «черного понедельника» 1987 года, ЦБ страны теперь предстоит выжидать и смотреть, вступит ли экономика США в рецессию.

«Вопрос о повышении ставок в сентябре и октябре теперь не обсуждается», — отметила она.



Ранее глава валютной стратегии Saxo Markets Чару Чанана указала на сложность ситуации, в которой оказались японские власти. По ее словам, с одной мягкая денежно-кредитная политика плохо влияет на иену, которую приходится спасать, закачивая десятки миллиардов долларов, а с другой — шаги в направлении ее ужесточения обрушает фондовый рынок.

Стало известно, сколько потерял фондовый рынок США в результате обвала

Американский рынок упал на открытии торгов 5 августа вслед за европейскими и азиатскими. Тем временем, ключевой показатель ожидаемой волатильности, известный как «индекс страха» Уолл-стрит, достиг максимальных со времен начала пандемии коронавируса значений.