Американский фондовый рынок в понедельник, 5 августа, в первые минуты торгов потерял $1,93 трлн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным портала, все секторы американской биржи в так называемой «красной зоне» падения и распродажи акций, за исключением пищевой промышленности, производства табака и фармацевтики.

В частности, акции Apple упали на 6%; Netflix — на 3,65%; Nvidia — на 12%; индекс Dow Jones упал на 2,8%, Nasdaq — на 5,8%.

Аналитики Goldman Sachs, одного из самых влиятельных инвестиционных банков мира, были вынуждены экстренно пересмотреть свои прогнозы, повысив вероятность рецессии в США с 15% до 25%.

Крупнейший мировой банк JPMorgan оценивает вероятность рецессии американской экономики в 50%, уточнили журналисты.

Фондовый рынок США ожидают «головокружительные дни» на фоне беспрецедентных потерь мировых компаний из-за падения котировок акций, предположили эксперты.

Финансовые трудности затронули и фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона — японский TOPIX упал на 10,6% (антирекорд с 1987 года), а Nikkei 225 закрылся с минусом в 13,4%. Тайваньская Taiex и корейский Kospi рухнули на 8,4% и 8% соответственно.

Турецкая фондовая биржа была вынуждена приостановить торги из-за стремительного обвала, который угрожал полной дестабилизацией рынка. Московская биржа также зафиксировала резкое падение по всем направлениям.

В РФ прокомментировали обвал на мировых биржах

Участники рынка предположили, что падение фондового рынка обусловлено рядом негативных факторов, среди которых геополитическая напряженность, высокая инфляция и опасения по поводу замедления экономического роста.