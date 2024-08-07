Напряженность на Ближнем Востоке отразилась на стоимости нефти

Мировые цены на нефть немного выросли в среду за счет напряженности на Ближнем Востоке.

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.10 растет на 0,24%, до 76,65 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 73,38 доллара, передает РИА «Новости».

«Настроения финансовых рынков стабилизировались, нефть перестала падать, но это похоже на условный нижний предел, – цитирует Bloomberg основателz компании Vanda Insights в Сингапуре Ванданe Хари. – Участники нефтяного рынка внимательно следят за ростом напряженности на Ближнем Востоке».

Накануне газета Times of Israel со ссылкой на заявление главы минобороны еврейского государства Йоава Галанта сообщала, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оттачивает наступательные возможности и улучшает готовность к обороне из-за потенциальной атаки со стороны Ирана.