Индикатор паники на рынке США достиг пандемийных значений

Ключевой показатель ожидаемой волатильности на фондовом рынке США — индекс VIX — резко вырос в понедельник утром, достигнув максимальных значений за последние четыре года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным FactSet, индекс VIX поднялся до 55,6 пунктов (+135,61%). Выше показатель был только в период начала экстренных действий Федеральной резервной системы во время пандемии COVID-19. Тогда показатель достигал отметки 85,47 пункта.

Индекс VIX, который часто называют «индексом страха» Уолл-стрит, рассчитывается на основе рыночных цен опционов на индекс S&P 500. Он предназначен для измерения ожидаемой волатильности на ближайшие 30 дней.

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После завершения распродаж, вызванных пандемией, значения VIX оставались на низком уровне, часто торгуясь ниже 20 пунктов. Нынешний всплеск индекса отражает резкий рост неопределенности и тревоги среди инвесторов.

«Нужно следить за VIX. Когда индекс достигает пика и начинает снижаться, восстановление рынка может быть таким же быстрым», — заявил глава исследовательского отдела Fundstrat Том Ли в эфире CNBC.



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