Эксперты предрекли худший месяц для нефти

Август 2024 года рискует стать худшим месяцем для нефтяного рынка на фоне геополитических и макроэкономических факторов, в частности, из-за замедления темпов экономического роста в Китае и опасений рецессии в США. При этом есть риск ухода стоимости нефти Brent с нынешних $75-76 за баррель еще ниже - до $72 за баррель, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Аналитик "Финама" Николай Дудченко отмечает, что в пятницу, 2 августа, цена Brent упала на 3,24%, что стало сильнейшим снижением с начала июня 2024 года.

"На открытии торгов в понедельник движение вниз продолжилось. Август не успел начаться, но рискует стать худшим месяцем для рынка нефти. Общая "просадка" в августе составляет почти 6,5%", - говорит эксперт, отмечая при этом, что ситуация может и измениться.



По словам Дудченко, движение цены нефти обусловлено двумя факторами. Так, считает эксперт, котировки стали игнорировать ближневосточный конфликт.

"По всей видимости, геополитическая премия из цены либо окончательно убрана, либо же она сократилась до минимума", - добавляет он.



Кроме того, рынок вновь обращает пристальное внимание на макроэкономические факторы, прежде всего на замедление темпов экономического роста в Китае и на опубликованную в США статистику по безработице, говорящую о риске рецессии, подчеркивает аналитик.

"На этом фоне цена на нефть начала снижаться. Не последнюю роль в этом процессе, по нашему мнению, играют спекулятивные операции. То есть мы не можем сказать, что снижение цены на нефть полностью фундаментально обосновано, так как спекулянты также оказывают существенное воздействие на рыночное ценообразование", - отмечает он.



В свою очередь, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков связывает снижение цен на нефть в основном с общим "бегством от рисков", начавшимся после обвала фондового рынка в США в конце прошлой недели и продолжившимся сегодня уже повсеместно.

"Насколько долгосрочным будет эффект для нефти, зависит от того, перекинутся ли проблемы с фондового рынка на реальную экономику", - полагает эксперт.



Риски дальнейшего снижения цены Brent

Дудченко подчеркивает, что "Финам" ожидает в ближайшее время корректировку вверх стоимости Brent. Однако, по его словам, общая ситуация для покупателей сильно ухудшилась, и есть возможность снижения котировок до $73 за баррель.

Такой расклад допускает и эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Людмила Рокотянская.