Названы причины обвала рынка Японии

Аналитики назвали причины, из-за которых рекордно обвалился японский фондовый рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anderida Financial Group.

© РИА Новости

Первым фактором является увеличение Банком Японии ставок до 0,25% с 0-0,1%, отмечают специалисты. Вторая причина - укрепление иены, которое не выгодно ориентированной на экспорт японской экономике. Также ситуация вызвана опасениями по поводу рецессии в США, считают аналитики. О такой динамике сигнализирует статистика по рынку труда, которая вышла в стране.

Напомним, что по итогам торгов 5 августа фондовый индекс Nikkei 225 (ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий акции 225 крупнейших компаний Японии) упал на 12,4%, до 31 458,42 пункта. На пике обвала индекс снижался до 31 156,12 пункта. Глубина падения достигала 13,23%.

За сутки значение индекса Nikkei 225 уменьшилось на 4451,28 пункта. Данное значение - новый рекорд падения, оно перекрыло показатель 20 октября 1987 года. Тогда за день индекс потерял 3836,48 пункта, в процентном отношении обвал составил 14,9%.