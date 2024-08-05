Индекс Мосбиржи обновил годовой минимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в понедельник, 5 августа, падает почти на 2%, до 2856 пунктов, следует из данных торговой площадки по состоянию на 10:05 мск.

В первую минуту торгов Индекс Мосбиржи падал до 2849,4 пункта, что является минимум с июля 2023 года. Индекс РТС также сокращался на 1,7%, до 1047,6 пункта (-1,7%). Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже упали в пределах 2,8%. В лидерах снижения выступают расписки OZON (-2,8%), акции Сбербанка (-2,3% — обыкновенные и -2,4% «префы»), «Сургутнефтегаза» (-2,3%), «Полюса» (-2,1%), «ТКС Холдинга» (-2,1%).

Затем Индекс Мосбиржи немного «отскакнул» и по состоянию на 10:15 мск составил 2858 пунктов (снижение на 1,5% к закрытию предыдущего торгового дня). Индекс РТС немного поднялся до 1049,6 пунктов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, последует за общемировыми продажами и выйдет в минус, том числе ввиду отсутствия поддержки со стороны сырьевых товаров, говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Значимых поводов для оптимизма в акциях все еще не наблюдается, при этом спекулятивные покупки возможны в отдельных эмитентах на фоне корпоративных событий», — отмечает она.



Среди таких эмитентов — «Яндекс», «Озон», «РусАгро», «Мосэнерго» и ТГК-1.

По итогам первой минуты торгов юань подрос на 6 копеек к закрытию валютных торгов в пятницу и составил 11,82 рублей.

Российский рынок падает на фоне обвала индексов Азии: японский Nikkei 225 упал на 12,4%, австралийский ASX Australia — на 3,8%, южнокорейский Kospi — на 8,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%.