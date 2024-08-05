Аналитики спрогнозировали курс доллара на неделю

Рубль завершил прошлую неделю укреплением. В пятницу внебиржевой курс доллара составил 85,5 ₽, за неделю снижение составило 0,6 ₽.

В краткосрочной перспективе оснований для изменения рыночной ситуации не просматривается, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

«Похоже, фундаментальные предпосылки к более высокой стоимости иностранной валюты нивелируются сохранением проблем с трансграничными переводами, а также локальным уходом экономических агентов от риска, связанного с повышенной неопределённостью последствий вторичных санкций», — рассказал он «Коммерсанту». «Восстановление импорта в течение конца лета может размывать почву под рублём. При этом фактор высоких ставок, нормы обязательного возврата валютной выручки и относительно комфортные уровни цен на нефть в предыдущие недели будут сдерживать девальвационные движения. В целом пока не видно причин для резких курсовых изменений», — также считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.



Он прогнозирует курс рубля к доллару на базе фьючерсных контрактов в диапазоне 86–88 ₽ с постепенным движением к верхней границе.

«Мы полагаем, что поступающие от различных компаний сообщения об усилении проблем с проведением трансграничных платежей продолжат поддерживать рубль. В то же время мы не ожидаем, что у национальной валюты есть основания к укреплению ниже 85 ₽ за доллар, поскольку объём поступлений за экспорт будет ограничен и аналогичными проблемами с расчётами, и снижением порога по продаже валютной выручки до 40%», — добавляет директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков.



Эксперт ожидает, что курс останется в диапазоне 85–89 ₽ за доллар.