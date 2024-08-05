На южнокорейской фондовой бирже зафиксирован «худший день»

Основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 8,7% на фоне роста опасений по поводу замедления темпов экономического роста в США. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные торгов.

День завершился на отметке 2 441.5 пункта, сокращение составило 234,6 пункта. Спад в абсолютных величинах стал рекордным, указывает Yonhap. Нынешний спад стал наибольшим за 16 лет, в октябре 2008 года он составил 10,57%. Курс южнокорейской воны по отношению к доллару также ослаб. Южнокорейские СМИ называют этот понедельник "худшим днем" для биржи.

Из-за того, что индекс уменьшился более чем на 8%, в 14:14 по местному времени (08:14 мск) на 20 минут были остановлены торги. После их возобновления показатель временно опустился до 2 386,9 (на 10,8%). Остановка торгов произошла впервые с марта 2020 года.

Акции Samsung Electronics подешевели на 10,3%, SK hynix на 9,8%, Hyundai Motor - на 8,2%.

Падение биржевых котировок связывается с данными по занятости в США, которые оказались хуже ожиданий.