Акции ведущих японских компаний рухнули

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи (ТФБ) Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, ускорил падение в ходе торгов до 8%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:44 по местному времени (07:44 мск) падение достигало 8,02%, индекс опустился до 33 030,70 пункта.

Обвал на бирже в Токио местные наблюдатели объясняют опасениями относительно возможной рецессии в США, где статистические данные о рынке труда 2 августа оказались ниже ожиданий рынка. Падение продолжается после обвала котировок в пятницу на прошлой неделе, когда на фоне слабых статистических данных о состоянии промышленности США за июль Nikkei снизился на 5,8%.

Как заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, правительство Японии не комментирует ситуацию на бирже, поскольку курсы акций определяются рынком, однако внимательно следят за ситуацией.

Еще одним фактором снижения котировок является укрепление национальной валюты, что невыгодно крупным экспортерам. В понедельник курс составляет около 143,85 иены за $1, что является самым низким уровнем с середины января.