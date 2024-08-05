В США снова хотят ужесточить ограничения для рыбной продукции из РФ

Глава компании American Seafood Group (ASG, крупнейший добытчик минтая в США) призвал ужесточить торговую войну с российскими рыбаками. Ему не нравится, что Россия увеличивает поставки сурими (пастообразный фарш из рыбы) в страны Азии, да еще и по более низкой цене.

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США необходимо сократить производство и добиваться новых торговых ограничений для российской продукции. С таким призывом в интервью для издания Undercurrent News выступил генеральный директор ASG Эйнар Густафссон.

"Русские… нацелились на [выпуск] 200 тыс. тонн [сурими в год]. Я понимаю это. Но лучшее, что мы можем предпринять, - это сократить производство и возвести торговые барьеры", - сказал Густафссон.



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Такое решение необходимо, чтобы противостоять жесткой ценовой конкуренции со стороны российских рыбопромышленников. Они, по словам Густафссона, собираются захватить азиатский рынок за счет более низкой цены на сурими.

"Русские вышли на тропу [торговой] войны", - приводит издание слова CEO ASG.



Компания готова задействовать все свои лоббистские возможности для продавливания ограничений на сурими из России, в первую очередь в ЕС и Японии. В частности, запрет на поставку продукции, выпущенной из российского сырья. Такие запреты уже ввели в США, Густафссон предлагает распространить их и на территорию Евросоюза.

Российское производство этого вида продукции, по данным Undercurrent News, к 2028 году вырастет более чем в два раза - с текущих 81 тыс. тонн до 163 тыс. тонн. Это сопоставимо с выпуском американского сурими - 195 тыс. тонн в 2023 году. При этом рыбаки США уже начали сокращать производство - на 10% по итогам сезона "А" минтаевой путины.

Американские рыбопромышленники терпят убытки из-за роста продаж сурими из России в Японию и снижения цен, пишет издание. Российские рыбаки в прошлом году поставили в страну 12 тыс. тонн. Средняя экспортная цена в Японии в мае снизилась на 26%, до 2159 долларов за тонну, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле в ЕС сурими стоило 2200-2400 долларов за тонну, тогда как в прошлом году - в два раза больше.

"Американские производители сурими проигрывают в честной экономической конкуренции, их экономика хромает, и они хватаются за политические костыли. Им нет дела до потребителей, главное - сохранить свои монопольные прибыли", - прокомментировал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.



Он напомнил, что Россия и США - главные добытчики минтая в мире. Пока, даже несмотря на бесконечные торговые барьеры, Россия впереди.

"Сурими и филе - это два основных продукта на американском промысле минтая. В отдельные годы с учетом определенных рыночных и производственных факторов американцы могут смещать фокус в пользу одного продукта. В прошлом году США произвели 195 тыс. тонн минтаевого сурими и 156 тыс. тонн филе", - отмечает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.



В секторе минтаевого сурими исторически главенствовали американцы, а Россия - новый игрок: промышленное производство страна наладила только в 2021 году. Рыбаки США просто отказались не готовы к тому, что их потеснят, добавляет Герман Зверев.

По словам Алексея Буглака, ключевой рынок для американского сурими - Япония, но там отмечается торможение конечного спроса и резкое снижение цен (минус 30% в текущем году), что связано прежде всего с резкой девальвацией японской иены. В текущем году импорт сурими вырос на 5,5 тыс. тонн, а запасы сурими в Японии выросли на 6,5 тыс. тонн. На других рынках Юго-Восточной Азии заметно, что российское сурими начинает теснить американскую продукцию. Например, если до 2021 года доля США в поставках сурими на рынок Южной Кореи была почти 100%, то в 2022 году она снизилась 90%, а по итогам 2023 года опустилась до 60%. Схожая ситуация и с поставками сурими в Китай.

Отметим, что последние несколько месяцев американцы все активнее призывают ограничить поставку рыбы из России. Ранее сенаторы от двух наиболее значимых рыбацких штатов США - Аляски и Мэна - призвали запретить использование международного экологического сертификата для российских промыслов. Этому предшествовало заявление рыбаков Аляски, в котором они утверждали, что терпят убытки из-за переизбытка на рынке дешевой рыбы из России. В середине июля страны Балтии обвинили российских рыбаков в промысле в Балтийском море в период действия запретов.