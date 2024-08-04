Аналитик оценил вероятность газового кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ключевым фактором, заставляющим цены на газ в Европе расти, является конфликт на Ближнем Востоке, отметил аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, война между Израилем и палестинским движением ХАМАС идет уже свыше 300 дней. Вместе с тем, добавил он, страны региона не желают ввязываться в конфликт напрямую. В частности, не предпринимает никаких масштабных мер Иран.

«Конфликт на Ближнем Востоке, конечно, добавляет бычьего сентимента ценам на газ, однако пока что блокировка Ормузского пролива остается крайне маловероятной», — отметил Кауфман.



Аналитик уточнил, что сценарий с блокировкой пролива, который приведет к газовому кризису на рынке углеводородов, никому не нужен. В связи с этим, специалисты группы считают «вероятность его перекрытия практически нулевой».

Ранее сообщалось, что для рынка нефти и газа ключевым фактором является позиция Ирана. В ответ на удары со стороны Израиля Тегеран может попытаться перекрыть Ормузский пролив, нередко называемый также «Бутылочное горло».