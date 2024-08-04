На следующем заседании Банка России с высокой долей вероятности будет принято решение о повышении ключевой ставки до 19%, предположил экономист Александр Разуваев. Об этом пишет News.ru.

По его мнению, ЦБ пойдет на этот шаг с тем, чтобы поддержать курс национальной валюты. Он добавил, что мера «несомненно, положительно повлияет на курсы валютных пар».

Напомним, что в июле Банк России во время планового заседания поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта, с 16 до 18%. В пресс-службе регулятора объяснили это тем, что инфляция в России ускорилась и существенно превысила апрельский прогноз.

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Ранее Разуваев сообщил, что курс рубля по отношению к доллару сохранится на отметке в 84–85 рублей. Вместе с тем, пояснил он, не следует исключать и падение до уровня в 90-92 рубля за доллар.