В Минкульте рассказали о росте объема рынка кинопроката в России

Руководитель министерства культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что объем российского рынка кинопроката составил около 29 млрд рублей с начала 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что с января российские кинотеатры посетили 80,9 млн зрителей. Любимова добавила, что показатели кинопроката страны на 83% обеспечены российскими фильмами, при этом в количественном выражении на их долю приходится около 30%.

До этого советник президента Российской Федерации по культуре, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой заявил, что общие сборы российского кинопроката по итогам нынешнего года могут превысить показатели 2023 года в 40 млрд рублей.

По словам Толстого, удастся даже перекрыть летний период, когда в кинотеатрах традиционно демонстрируются мало фильмов. Некоторые компании готовы выпускать картины именно в летние месяцы, так как конкуренция в это время меньше.

Советник президента РФ назвал успешной мерой долгий прокат фильмов в кинотеатрах. Он добавляет и количество зрителей, и финансовую составляющую.