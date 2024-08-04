Экспорт российской нефти упал до 19-месячного минимума

Экспорт нефти из ключевых западных портов России в июле упал до 19-месячного минимума. Это привело к общему снижению морских перевозок нефти по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство ссылается на данные отслеживания танкеров, согласно которым в прошлом месяце мировые поставки упали примерно на 586 тысяч баррелей в день.

«Общий объем поставок в Китай сократился более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что стало самым большим падением, наблюдаемым в этом году, хотя цифры могут измениться, поскольку все больше судов указывают свои конечные пункты назначения», — пишет Bloomberg.



Аналитики агентства утверждают, что увеличение объемов со стороны крупнейших экспортеров Саудовской Аравии и США помогло компенсировать снижение поставок из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

Российский экспорт (в основном флагманского сорта «Urals») из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в прошлом месяце упал почти до 1,8 миллиона баррелей в день. Для сравнения, в июне было 2,2 миллиона.

Bloomberg считает, что Россия улучшает соответствие своему целевому показателю добычи ОПЕК+. Кроме того, в стране восстанавливается внутренняя переработка, что может сократить объемы нефти, отправляемой за границу.