Мишустин обозначил роль железных дорог в экономике России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении российских железнодорожников с профессиональным праздником отметил, что железные дороги играют ключевую роль в экономике страны.

Текст опубликован на сайте правительства России.

«Российские железные дороги являются одной из крупнейших транспортных систем мира. Они играют ключевую роль в экономике страны, способствуют развитию промышленности, торговли и туристической сферы, укрепляют связанность территорий, повышают мобильность и уровень жизни наших граждан», — говорится в поздравлении.



Кроме того, Мишустин отметил, что в России, несмотря на санкции, модернизируется и строится новая магистральная инфраструктура, расширяется сеть скоростных перевозок и транспортная доступность. Он также заявил об улучшении качества услуг и внедрении собственных цифровых технологий и сервисов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.