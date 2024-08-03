Названы последствия для ЕС от понижения кредитного рейтинга Украины

Снижение кредитного рейтинга Украины приведет к колоссальным финансовым издержкам для стран Евросоюза, предположил евродепутат от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «SD/SD» («выборочный дефолт») из-за решения Владимира Зеленского приостановить выплаты по внешним займам до октября.

«Европейцы осознают, что колоссальная помощь, предоставленная Украине в виде займов, никогда не будет выплачена обратно», — подчеркнул парламентарий.



Мариани констатировал, что в связи с этим, финансовые издержки для Франции и ряда других стран будут катастрофическими.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал ЕС немедленно прекратить поддержку Украины.