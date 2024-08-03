Названа причина резкого роста госдолга США

Прямое и косвенное участие в масштабных и локальных конфликтах по всей планете вогнало Соединенные Штаты в долговую яму, пишет обозреватель Ф.М. Шакил (F.M. Shakil) в статье для Al Mayadeen. Он добавил, что госдолг державы летом 2024 года превысил отметку в $34 трлн.

США, отметил автор статьи, в последние годы сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, включая высокий госдолг и инфляцию. Он уточнил, что финансисты бьют тревогу, предупреждают о рисках дефолта и глобальной экономической нестабильности.

Байден может стать рекордсменом по наращиванию госдолга

Участие Вашингтона в прокси-войнах, подчеркнул аналитик, приводит к затягиванию конфликтов и увеличению вреда для гражданского населения. Но последствия этим не ограничиваются — финансирование войн негативно сказывается на социальном и государственном секторах самих США.

Власти страны, пояснил эксперт, с тем, чтобы найти деньги для союзников и партнеров, вынуждены повышать потолок госдолга для предотвращения дефолта, проводить переговоры с экономистами и конгрессменами, находить компромиссные варианты.

Дефицит бюджета и прокси-финансирование практически не оставляют ничего для удовлетворения потребностей программ государственного сектора, резюмировал автор статьи.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, в США в среднесрочной перспективе может произойти глобальный финансовый кризис. По их мнению, ситуацию ухудшают также сложная политическая обстановка и рост криминала.