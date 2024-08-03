Цены на газ в Европе упали

Средние цены на газ в Европе в июле снизились почти на 5% – до 365 долларов за тысячу кубометров. В ближайшие месяцы цены будут зависеть от погоды и поставок из США и Норвегии. Так считают эксперты, кроме того, на это же указывают данные лондонской биржи ICE, передает «Прайм».

Газовые фьючерсы на следующий месяц в Европе подешевели на 4,8%, до 365 долларов за тысячу кубометров. Это на 8,4% выше, чем годом ранее – чуть больше 335 долларов.

Ценовой минимум газовых фьючерсов за июль составил 340 долларов, максимум – 400 долларов. Этот порог котировки перешагнули впервые за почти два месяца.

Эксперты отмечают, что на ценовую динамику в Европе влияют погода и объемы поставок природного газа из Норвегии и США.

Аналитик «Финнам» Сергей Кауфман отметил, что в июле суточный импорт СПГ в ЕС опустился до минимума с декабря 2021 года.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская напомнила, что оборудование на заводе Freeport LNG восстановили после урагана. В итоге возобновились экспортные потоки сжиженного газа из США.

Кроме того, европейский рынок сильно зависит от поставок газа из Норвегии и любые неполадки там сразу сказываются на ценах фьючерсных контрактов.