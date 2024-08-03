Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира

Россия в 2024 году заняла 3-е место среди экономик стран «Большой двадцатки» (G20) с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения, пишет РИА «Новости».

Исследователи отметили, что самая скромная суверенная задолженность по итогам первого полугодия у Индии — $1316 на человека. На втором месте — Индонезия ($1747), на третьем Россия ($2076).

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Относительно небольшая задолженность, по данным агентства, у Турции ($2,8 тыс.), КНР ($3 тыс.), ЮАР ($4,5 тыс.). От пяти до десяти тысяч — у Бразилии, Мексики, Саудовской Аравиии, Аргентины.

В Южной Корее госдолг составляет $16 тыс. долларов на душу населения, в ФРГ он достиг $20,9 тысячи, а в Австралии — $21,2 тысячи долларов.

В группу стран с высоким госдолгом вошли Канада, Франция, Соединенное Королевство, Италия, Япония. На первом месте — США с $104,5 тыс. на человека.