Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать рубли

Некоторые магазины беспошлинной торговли в международном аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил представитель компании Dubai Duty Free, отвечающей за работу магазинов беспошлинной торговли в двух аэропортах города, оплата покупок рублями стала возможной с 1 августа. По его словам, путешественники могут использовать наличные рубли для приобретения товаров в большинстве магазинов международного аэропорта Дубая.

Часть магазинов, расположенных во втором терминале аэропорта, пока не принимают российскую валюту. Сотрудник одного из таких магазинов сообщил корреспонденту ТАСС, что "функция оплаты товаров рублями появится в ближайшее время после урегулирования технических вопросов".

В ОАЭ начали принимать карты "Мир"

Кроме того, магазины duty free в аэропорту Дубая принимают к оплате выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay. Карты российской системы "Мир" в магазинах беспошлинной торговли не работают.

В субботу приобрести товары в магазинах беспошлинной торговли можно было по курсу 32,26 рубля за 1 дирхам. При оплате картой Union Pay стоимость 1 дирхама составила 25,19 рубля. Официальный курс, установленный Центральным банком ОАЭ на пятницу, 2 августа, составляет 23,25 рубля за 1 дирхам.