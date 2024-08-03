Венесуэла может отдать БРИКС права на разработку нефти и газа

Венесуэла может разрешить государствам БРИКС разработку нефти и газа в стране. Об этом заявил на пресс-конференции президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает ТАСС.

«Если все эти люди на севере и их партнеры в мире совершат ошибку всей своей жизни, то все (разрешения на разработки – прим. ред.) нефтяных и газовых участков, которые уже были подписаны, перейдут к нашим союзникам по БРИКС», - подчеркнул он.



По словам президента Венесуэлы, Каракас «нацелен» на рынки стран БРИКС, поскольку государство стремится развивать экспортную модель экономики. Мадуро добавил, что БРИКС представляет собой безопасны рынок с приемлемыми ценами.

Кроме того, крупнейшие денежные инвестиции в сферу нефти и газа Венесуэлы поступают из стран БРИКС, отметил Мадуро.

В феврале Мадуро сообщал, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. По его словам, «новый мир с БРИКС» приходит на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства». Этот «новый мир уже существует и необратим», отметил глава государства.

На саммите БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.