Кредитный рейтинг Украины понизили до уровня «выборочный дефолт»

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD («выборочный дефолт»). Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

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Причиной такого шага стало отсутствие выплат по купонам украинских евробондов-2026. Агентство также указывает на негативные эффект от нового закона, который позволяет украинскому правительству приостанавливать выплаты по внешним займам.

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Неделю назад Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CC» до «C». В Fitch предполагают, что Киев не будет обслуживать внешний долг, в том числе выплачивать купоны по евробондам с погашением в 2026 году. В агентстве считают, что на Украине начался похожий на дефолт процесс.