Россия снизит пошлину на вывоз пшеницы до рекордного минимума

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 августа будет снижена с 906,4 рубля до 444,4 рубля за тонну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Новая ставка является минимальной с июля 2022 года (начало расчета пошлины в рублях). Размер пошлин на поставки ячменя и кукурузы сохранятся на нулевом уровне.

В первом полугодии Китай резко нарастил закупки российской пшеницы. По итогам января — июня объем поставок составил $38,9 млн, что более чем в 8 раз превышает показатель за аналогичный период 2023 года ($4,6 млн). Кроме того, КНР увеличила импорт и других крупяных культур из России. Так, поставки гречихи и проса за полгода подскочили более чем в два раза, до $43,6 млн против $20,8 млн годом ранее, а поставки проса выросли до $28,6 млн с $13,7 млн.

До этого Россия заняла первое место в мире по продажам пшеницы и ячменя.