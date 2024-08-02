Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал легализацию майнинга криптовалют в России и рассказал о целях принятия соответствующего закона.

Ранее закон о легализации добычи криптовалют в России с ноября 2024 года одобрил Совет Федерации, передавало РИА Новости. В тексте документа установлен порядок разрешенного майнинга. Заниматься такой деятельностью получат право как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые будут включены в официальный реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Остальные граждане России смогут добывать криптовалюту без включения в реестр в том случае, если они не будут потреблять электроэнергию выше установленного правительством лимита. Юрлица и ИП получат возможность осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после официального включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.

Криптовалюты в данном случае рассматриваются нашим правительством как способ обхода санкций, поэтому легализация всех их аспектов – расчетов в криптовалюте, майнинга криптовалют и их других способов добычи – это шаг в правильном направлении. Ведь если вы не майнете криптовалюты, то вы не можете ими рассчитываться. Ну а так это превращается в нормальный бизнес. Дело в том, что у нас есть регионы, где электроэнергия дешевая, и создание в них промышленного майнинга может быть одним из вариантов конвертации электроэнергии в деньги. При этом в регионах с высокой ценой на электроэнергию майнинг не имеет смысла. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

Эксперт напомнил, что в последнее время наблюдались трудности с операциями в юанях.

«Санкции надо обходить, и один из вариантов обхода – это переход на расчеты в криптовалюте. Соответственно, легализация майнинга – это часть комплексных мероприятий… В принципе проводить расчеты в криптовалюте можно уже сегодня, но здесь существует проблема, связанная с конвертацией криптовалют в нормальные деньги. Американцы стараются закрыть все «переходные шлюзы» из криптовалютной системы в обычную финансово-денежную систему, чтобы они не были доступны для россиян и торгующих с Россией компаний. Но это решаемая проблема, и обход санкций с помощью криптовалют – это один из наиболее интересных среди имеющихся на сегодняшний день вариантов», - отметил специалист.



Согласно ожиданиям Банка России, первые экспериментальные трансграничные платежи в криптовалютах пройдут до конца 2024 года.