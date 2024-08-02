В Европе сократилось производство пива

Объемы производства пива в странах Евросоюза по результатам 2023 года сократились на 5%, до 34,3 млрд литров. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Выпуск алкогольного пива в регионе за 12 месяцев просел на 5% год к году, до 32,5 млрд литров. При этом производство безалкогольного пива подскочило на 13,5%, до 1,8 млрд литров.

Лидерство по производству пива в 2023-м сохранила Германия. По итогам прошлого года в стране выпустили 7,2 млрд литров, что составляет 22,3% от общего объема производства пива в ЕС.

Следом идут Испания и Польша с объемом производства 4 млрд литров и 3,5 млрд литров соответственно.

В топ-5 крупнейших производителей пива в ЕС также вошли Нидерланды (2,4 млн литров) и Бельгия (2 млрд литров).

До этого в России зафиксировали рост продаж пива. По итогам первого полугодия потребление этого алкогольного напитка выросло на 4,8%.