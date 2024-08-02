Нацбанк ухудшил прогноз по оттоку населения с Украины

Отток украинцев за границу в период с 2024 по 2025 год будет больше, чем ожидалось, и составит 400 тыс. и 300 тыс. соответственно.

Такой прогноз изложен в инфляционном отчете Нацбанка Украины (НБУ) за июль.

"С 2024 по 2025 год ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 тыс. и 300 тыс. человек соответственно). Это предположение ухудшено по сравнению с апрельским инфляционным отчетом", - говорится в документе, размещенном на сайте центробанка.



В НБУ пояснили, что корректировка обусловлена ухудшением ситуации в энергетике, которое приводит к замедлению экономических процессов, простаиванию производств и сокращению спроса на рабочую силу.

Аналитики регулятора полагают, что постепенное возвращение мигрантов может начаться не раньше 2026 года и составит около 400 тыс. По их мнению, ввиду долгого проживания за границей люди начинают адаптироваться на новом месте и уже не стремятся возвращаться домой.

"Пока преобладают негативные риски еще большего оттока мигрантов за границу, меньшего и более позднего их возвращения. Весомыми факторами этого могут стать законодательные решения правительств стран-реципиентов по углублению интеграции украинских мигрантов в странах пребывания, а их детей - в образовательных системах стран пребывания", - говорится в отчете банка.



О нехватке кадров говорят уже практически во всех отраслях экономики Украины. По данным экспертов украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, численность работоспособного населения уменьшилась на 40% по сравнению с 2021 годом (17,4 млн человек). Многие граждане трудоспособного возраста стремятся любыми путями выехать из страны, опасаясь мобилизации. По данным соцопросов, многие из уехавших специалистов находят работу за рубежом и не планируют возвращаться. В конце апреля Европейская бизнес-ассоциация опубликовала результаты опроса, согласно которым 74% украинских компаний испытывают дефицит необходимых специалистов.

Как сообщал ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик, население Украины за последнее время сократилось с 36 млн до 25 млн человек. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года с Украины выехали почти 10 млн человек.