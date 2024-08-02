В Германии заявили о банкротстве Украины

Украина стала государством-банкротом, об этом свидетельствует подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон, который позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу страны до октября 2024 года.

Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком.

«Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась», — подчеркнул он.



До этого Зеленский подписал закон, позволяющий приостановить выплаты по внешнему долгу страны до 1 октября 2024 года.

Данный законодательный акт был принят Верховной радой 18 июля с целью достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации долга. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа пояснила, что эта мера может потребоваться, если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа, когда наступает срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о достижении «принципиальных договоренностей» с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины относительно реструктуризации внешнего долга.