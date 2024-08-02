США осложняют попытки Европы отказаться от российского газа

США сорвали план ЕС по отказу от российского газа, сократив поставки своих энергоресурсов в Европу. Американские поставщики отправляют топливо туда, где за него больше платят, и это не Евросоюз. Между тем отказ европейцев от российского газа ставит их в уязвимое положение перед Штатами. Смогут ли в ЕС полностью побороть зависимость от РФ, расскажет NEWS.ru.

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Как США срывают антироссийский план ЕС

Европа пообещала отказаться от российского природного газа после начала спецоперации на Украине, но по-прежнему закупает топливо у РФ. Отказаться от российского газа ей мешают США, которые сокращают его поставки в Европу, объясняют западные СМИ. На это, в частности, обратило внимание издание Business Insider: «Продолжающийся импорт российского газа в Европу частично объясняется перераспределением в этом году спроса на топливо из США в другие страны».

В июне 2022 года США впервые в истории поставили в Европу больше природного газа, чем Россия, но потом разрыв между поставками СПГ (сжиженного природного газа) от нас и американцев сократился. В конце минувшего июля Европа импортировала из США 1,5 млн метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 млн тонн — что не на много меньше, отмечает Business Insider.

Как считают журналисты, это связано с тем, что США отправляют товары туда, где больше платят, то есть, в Азию (там цены выше европейских из-за летней жары). Продолжительный импорт российского топлива сделал очень сложным отказ от него для мирового энергорынка, делают вывод обозревали.

Как Европа отказывалась от российского газа

В 2021 году доля российского газового экспорта в Европу достигала 40% — около 155 млрд кубометров, включая 15 млрд кубометров СПГ. Однако в прошлом году она упала до 13%.

В мае 2024 года Совет ЕС утвердил реформу газового рынка, которая, как ожидается, позволит странам-участницам приостанавливать с 2026 года поставки природного газа из России и Белоруссии. В документе, в частности, говорится, что Еврокомиссия с 2026 года должна иметь возможность исключать поставки природного газа и СПГ из России и Белоруссии на срок до одного года.

В июне ЕС ввел новые санкции против России, которые предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Брюссель также ограничил импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к объединенной газотранспортной системе Евросоюза. Однако некоторые эксперты ожидают, что это может привести к тому, что больше топлива останется в Европе, так как ограничения усложнят логистику для российских судов.

Ранее стало известно, что Россия в мае опередила США по поставкам газа в Европу впервые практически за два года. Глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер назвал удивительным, что показатели газового экспорта РФ растут в текущих условиях.

К чему все это может привести

Весной прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз избавился от зависимости от российских нефти и газа. При этом в ЕК признали, что ЕС теперь придется в течение десятилетий покупать американский СПГ, а это уже может привести к зависимости уже от Соединенных Штатов.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов напомнил в беседе с NEWS.ru, что США уже извлекли значительную выгоду из высоких цен на газ в Европе после сокращения поставок из России. А теперь, когда цены стабилизировались, интерес к европейскому рынку снизился, говорит он. Это вызвано в основном экономическими соображениями. Во-первых, американские экспортеры ориентируются на более прибыльные рынки, в частности азиатские. Во-вторых, экономический спад в Европе приводит к снижению промышленного потребления газа, что делает европейский рынок менее привлекательным, объясняет Антонов.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с NEWS.ru отмечал, в США нет ни одной государственной компании, поэтому все ориентируются исключительно на доходность. По его словам, американские политики не управляют поставками газа, а все обещания вводить санкции против России и поставлять газ Европе со стороны США были ложными.

«Европейцы были вынуждены поднять цены, чтобы вернуть часть глобального СПГ. Когда цена растет, всегда выгодно брать у «Газпрома», — добавил эксперт.



Когда Европа сможет перестать покупать газ из РФ

Политический фактор играет важную роль в стремлении Европы снизить зависимость от российского газа, но реалии таковы, что быстро достигнуть этой цели не получится, считает Антонов.

«Без существенных экономических последствий для Европы полный отказ от российского газа в ближайшей перспективе маловероятен», — рассуждает аналитик.



По его словам, ЕС продолжает импортировать значительные объемы российского СПГ. Полный отказ от нашего газа потребует существенных изменений в энергетической политике Европы. В том числе роста объемов поставок СПГ из других государств, масштабного развития возобновляемых источников энергии (воды, солнца и ветра), повышения энергоэффективности и, возможно, снижения общего энергопотребления, перечисляет Антонов.

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Внедрение альтернативных источников энергии и программы по увеличению энергоэффективности могут снизить зависимость от газа, но это долгосрочный процесс, соглашается в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.