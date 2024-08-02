СМИ: США сорвали антироссийский план ЕС

Американские власти сокращают поставки газа в Европу, не давая тем самым отказаться от топлива из России, сообщает издание Business Insider.

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Длительный импорт российского газа в Европу частично обуславливается перераспределением спроса на топливо из США в другие страны. В конце июля Европа импортировала 1,5 миллиона метрических тонн американского СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 миллиона тонн. В этом году разница в объеме поставок на континент все больше сокращается. Так, в конце января Европа импортировала из США 5,2 миллиона тонн СПГ, а из России – всего 1,5 миллиона тонн.

Европа увеличивает закупки газа в России и снижает его импорт из США

США отправляют товары туда, где больше платят, то есть, в Азию. Продолжительный импорт российского топлива сделал очень сложным для мирового энергорынка полный отказ от газа из РФ.