Япония захотела создать торговый маршрут в обход России. Об этом со ссылкой на чиновников правительства страны пишет The Japan Times.

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По данным издания, премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с пятью главами государств Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана — планирует объявить о пакете экономической помощи региону. В него в том числе войдет создание нового торгового маршрута в обход территории РФ. Он свяжет Европу и Центральную Азию и пройдет через Каспийское море.

Встреча главы японского кабмина с лидерами стран региона запланирована во время его визита в Казахстан с 9 по 12 августа. Кисида также посетит Узбекистан и Монголию.