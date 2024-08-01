Новак оценил текущие цены на нефть
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что текущие цены на нефть являются комфортными для российского бюджета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
По словам Новака, текущий уровень цен в 80-85 долларов за баррель нефти является комфортным для бюджета РФ. Он также добавил, что при таких ценах сохраняется баланс спроса и предложения.
«Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который для России комфортен, для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов. Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте. Она может иметь колебания в ту или иную сторону. Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть», — заявил он.
Ранее обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало рост цен на нефть.