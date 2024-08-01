Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти

Венгрия и Словакия вынудят Украину снять запрет на транзит российской нефти через ее территории. Об этом заявил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Противники Фицо и Орбана (премьеры Словакии и Венгрии соответственно, — прим. URA.RU) пытаются использовать паузу [в транспортировке нефти из России] для того, чтобы оказать на них политическое давление. Но вряд ли у евроатлантистов что-то получится», — сообщил Владимир Оленченко, его заявление приводит РИА Новости.



По словам Оленченко, у Венгрии и Словакии есть «железные основания» на импорт российской нефти, поскольку они не имеют выхода к морю и пользуются «привилегированным положением при закупке энергоресурсов из России».

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Украина приостановила транзит российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает 360.ru. Венгрия и Словакия направили в Еврокомиссию просьбу призвать Киев к отмене этого запрета, однако та отклонила просьбу. Эксперты считают, что если Брюссель не получит нефть из РФ, то «последствия для него будут огромными», поскольку доля российской нефти на единственном в Словакии нефтеперерабатывающем заводе составляет 35-40%. Эту информацию передает «Царьград».