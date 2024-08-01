Стало известно, сколько зерна удастся собрать в РФ в 2024 году

В аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева заявили, что прогноз по урожаю зерна в России на 2024 год в 132 миллиона тонн остается прежним в России. Там заявили, что такая динамика ожидается даже с учетом определенных факторов, передает агентство «Прайм».

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В публикации говорится, что в настоящее время наблюдаются непростые климатические условия. Кроме того, темпы уборки почти вдвое выше прошлогодних. Как отмечается, к сбору нового урожая на данный момент приступили аграрии 55 регионов.

К настоящему времени обмолочено уже 40% площадей зерновых и зернобобовых, собрано почти 64 миллиона тонн. Отмечается, что правительством РФ на поддержку сельхозпроизводства направлены в регионы 94 миллиарда рублей, при необходимости принимаются и оперативные решения.

Ранее сообщалось, что аграрии Волгоградской области с начала года собрали 3 млн т высококачественного зерна. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, на конец июля в области обмолочено 72% всех площадей под зерновые культуры. Регион остается опорным в производстве высококлассного зерна, которое используется по всей стране, в том числе для производства хлеба, подчеркнул он.