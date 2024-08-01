Названа отметка, на которой задержится рубль

В среднесрочной перспективе пара юань/рубль может демонстрировать колебание в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей за единицу. С таким прогнозом выступил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

© РИА Новости

Он напомнил о том, что накануне котировки указанной пары практически не корректировались. Курс юаня закончил торговую сессию в районе 11,84 рубля.

В четверг, 1 августа, в начале торгов курс рубля в связи с улучшением ситуации с ценами на нефть может начать укрепляться, считает эксперт. В этом случае пара юань/рубль в ходе сессии может отступить ниже отметки 11,8 рубля, полагает он.

«При этом сдерживать покупки в рубле будет пониженная поддержка его со стороны экспортеров», - подчеркнул Зварич.



Он также обратил внимание на снижение индекса Мосбиржи на 0,1% накануне вечером. Так, индекс закончил сессию на уровне 2943 пунктов, добавил он.

Накануне Центральный банк России установил официальный курс доллара США на четверг, 1 августа, на уровне 86,1091 рубля, евро — 93,5149 рубля, юаня — 11,8747 рубля.