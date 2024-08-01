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В Финляндии испугались ввода санкций ЕС на одну категорию товаров из России

Аграрии Финляндии высказали опасения относительно потенциального ввода санкций ЕС на российские удобрения.

В Финляндии испугались ввода санкций ЕС на удобрения из России
© ТАСС

Об этом сообщает Yle.

«Это сразу нанесет весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры», — заявил журналистам финский эксперт по зерну Макс Шульман.

До этого местные предприниматели из сферы сельского хозяйства уже столкнулись с подорожанием удобрений из-за введения РФ налога на поставки этой категории товара. Если Евросоюз решит ввести санкции на российские удобрения, цены на них подскочат еще сильнее.

К 2023 году Россия занимала первое место в мире по экспорту и второе по производству минеральных удобрений.

До этого сообщалось, что страны ЕС по итогам первых пяти месяцев заметно нарастили закупки удобрений у РФ. Так, в январе — мае поставки выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 1,9 млн тонн.

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