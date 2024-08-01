Матвиенко рассказала о подготовке к созданию платежной платформы БРИКС

Создание цифровой расчетно-платежной платформы в рамках БРИКС находится в хорошей стадии подготовки.
Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
"В рамках БРИКС началось обсуждение создания этой независимой финансово-расчетной платформы "БРИКС Бридж", которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе. Я говорила и с Центральным Банком, и с Минфином - она находится в хорошей стадии подготовки", - сообщила Матвиенко. "Она обсуждается в диалоге с коллегами Центральными банками, министерствами финансов всех стран БРИКС, включая новые страны", - добавила она, отметив, что Россия, как председатель БРИКС, возглавляет все эти процессы.