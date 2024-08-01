Спрогнозировано, когда ключевая ставка опустится ниже 10%

Ключевая ставка на конец 2024 года составит 18-20%, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства АКРА, которое приводит ТАСС. Ниже 10% ключевая ставка опустится в 2026 году, считают аналитики агентства.

Согласно прогнозу, на конец 2025 года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 12,5-14,5%; на конец 2026 года опустится до значений 7,5-9%; в 2027 году показатель будет еще ниже - 6,5-8%. Среднегодовая ставка в 2025 году составит 13,4-15,3%, в 2026 году - 8,8-10,4%, в 2027 году - 7-8,5%.

Снижение инфляции до целевых значений аналитики АКРА ожидают в 2025 году. По итогам текущего года инфляция составит 6,5-7,5%.

26 июля Банк России повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Подъем ключевой ставки был ожидаемым, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Регулятор ответил на изменение макроэкономических показателей и, в частности, на рост инфляции и инфляционных ожиданий, а также высокие темпы кредитования. В дальнейшем ЦБ будет внимательно следить за изменением макроэкономической ситуации в стране и принимать решение исходя из динамики макропоказателей. По мнению Зварича, в сентябре регулятор скорее всего займет выжидательную позицию, оценивая влияние уже принятых мер на инфляцию.