В России захотели урегулировать рынок рассрочки

В России захотели урегулировать работу сервисов оплаты покупок частями. Механизмы по регулированию рынка рассрочки Центробанку предложила Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), сообщает «Коммерсантъ».

В организации отметили, что из-за роста объемов рынка BNPL (buy now pay later; покупай сейчас, плати потом) увеличиваются и соответствующие риски. К таковым они отнесли отсутствие оценки уровня закредитованности и доходов клиентов, бесконтрольный рост долговой нагрузки заемщиков и отсутствие регулирования размеров пени и штрафов.

В качестве мер для регулирования работы сервисов рассрочки в КонфОП предлагают обязательную проверку клиентов в Бюро кредитных историй (БКИ); ограничение размера штрафов за просрочку платежей; внедрить «период охлаждения», когда клиент может отказаться от денег и купленного товара без уплаты процентов или штрафов. При этом представители сервисов отмечают, что они ориентированы на повседневные покупки с чеками до пяти-шести тысяч рублей, которые не повлияют на долговую нагрузку граждан.

Эксперты отрасли не сходятся в оценках, какие суммы рассрочек необходимо учитывать. Часть из них уверена, что под регулирование должны попадать любые покупки, а некоторые — что идентификация нужна для чеков от 40-50 тысяч рублей.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рассрочки, по сути, тоже являются кредитованием, поэтому и обсуждают возможное введение лимитов. При этом их хотят сохранить доступными для рядовых граждан.

«Мы считаем, что надо вводить регулирование части рассрочки, так как это, по сути дела, кредитование, когда начисляются проценты от рассрочки. Но лимиты мы продолжаем обсуждать. Мы хотим, чтобы рассрочка была для граждан доступна. Это удобно бывает при покупке товаров длительного пользования — техники и так далее», — объяснила она.



Банк России решил ввести предельную сумму бесплатной рассрочки в сервисах BNPL. К 1 июня 2024 года должны подготовить поправки в законодательство, регламентирующие работу таких сервисов. Одной из целей является ограничение роста долгов у заемщиков.