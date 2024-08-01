СМИ: обострение на Ближнем Востоке вызвало рост цен на нефть

Мировые цены на нефть выросли после приказа верховного лидера Ирана Али Хаменеи об атаке по Израилю в ответ на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

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"Цена West Texas Intermediate превысила 78 долларов за баррель после роста на 4,3% в ходе предыдущей сессии. Нефть марки Brent закрылась около 81 доллара", — говорится в публикации. О нефти российской марки Urals в сообщении не упоминается.



Агентство отмечает, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,4 млн баррелей. Эта тенденция наблюдается уже пять недель и ее можно рассматривать как самую продолжительную полосу потерь по этому показателю с января 2022 года. 31 июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был ликвидирован Израилем посредством ракетного удара по Тегерану. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Через несколько часов Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю. Подробнее об этом — в материале "Газеты.Ru".