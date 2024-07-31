Медведев назвал ориентиры для бюджета России

Бюджет России на ближайшие три года должен быть ориентирован на национальные цели и победу в специальной военной операции (СВО). Цели для федеральной казны назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Lenta.ru

«Это позволит также исполнять социальные обязательства государства, и, конечно, это будет работать на победу в специальной военной операции», — подчеркнул Медведев. RT на русском

Он отметил, что идет «большая работа по согласованию параметров бюджета с коллегами в правительстве». «В скором времени мы планируем провести заседание программной комиссии по этому вопросу, по отдельным темам тоже как обычно пройдемся», - добавил он. ТАСС