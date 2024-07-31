Зеленский подписал закон о приостановке выплат внешнего долга Украины

Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий Украину от выплаты госдолга до 1 октября 2024 года, следует из информации на сайте Верховной Рады. По данным Министерства финансов страны по состоянию на конец июня ее госдолг составлял 152,16 миллиарда долларов. Ura.Ru

Закон был принят украинским парламентом 18 июля. В документе указано, что 1 октября является крайним сроком, до которого Украине необходимо достигнуть соглашения с кредиторами о реструктуризации. Российская газета

Об угрозе объявления дефолта Украины эксперты заявляют с мая 2024 года. О том, что Украина фактически находится в состоянии дефолта, сообщила в начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин. По ее словам, пока оно не оформлено де-юре, и власти страны продолжают переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. ТАСС