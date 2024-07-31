Германия должна как можно скорее остановить бессмысленную экономическую войну с Россией. С таким требованием в соцсети Х выступила депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«В третьем квартале, конечно, Россия "точно потерпит крах", как об этом объявляла министр иностранных дел [Анналена] Бербок в феврале 2022 года, говоря о целях санкций. Когда же закончится эта безумная, эта саморазрушительная экономическая война?» — написала на своей странице парламентарий.



Ранее Дагдален обратила внимание на российских оппозиционеров, демонстрирующих на улицах в Германии флаги запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России».