В Европейском союзе разгорается спор из-за распределения газовых потоков. Об этом сообщает РИА Новости.

Чехия обвинила Германию в намеренном сокращении пропускной способности трубопровода на границе двух стран. По данным министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы, немецкая компания Gascade Gastransport планирует с 1 октября уменьшить выходную мощность точки подключения более чем в четыре раза — с 69 ГВт·ч до 14,5 ГВт·ч.

В Gascade объяснили корректировки «общим снижением объемов газа из-за прекращения российского импорта». Действительно, по данным Eurostat, в первом квартале 2024 года общие поставки газа, нефти и нефтепродуктов в ЕС сократились на 10,4%, до 183,8 млн тонн.

Эксперты отмечают, что под видом «диверсификации» и «отказа» от российских поставок каждая страна ЕС пытается обеспечить собственные интересы. Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе, указывает на то, что Германия может удерживать чешский транзит, маскируя просчеты своей энергетической политики стремлением «дерусифицировать» европейский рынок.

Аналитики предупреждают, что подобные действия могут привести к топливному кризису в некоторых странах ЕС и стремлению к энергетическому суверенитету. В зоне риска оказываются не только Чехия, но и Венгрия, Словакия, Австрия, а также Польша и Молдавия.

Ситуация осложняется тем, что у Германии практически монополия на транзит природного газа в некоторые страны. Эксперты отмечают, что единства относительно «токсичности» российского импорта в ЕС явно не прибавится.