Евростат сообщил об ускорении годовой инфляции в еврозоне

Предварительные данные статистического управления Европейского союза (Евростата) свидетельствуют об увеличении потребительских цен в еврозоне в июле 2024 года - на 2,6% в годовом выражении, передает «Интерфакс».

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Так, инфляция ускорилась в сравнении с предыдущим месяцем. Тогда она составила 2,5%. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, приведенному Trading Economics, предусматривалось падение темпов до 2,4%.

К предыдущему месяцу потребительские цены не скорректировались. Потребительские цены в июле продемонстрировали рост на 2,9% в годовом выражении после такого же роста в июне. При этом в данном случае не учитываются цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь. Стоимость энергоносителей повысилась на 1,3% после повышения на 0,2% в июне.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что в ФРГ наблюдается стагнация экономики. При этом, по мнению опрошенных экспертов, страна вряд ли сможет выйти из текущего состояния. Среди факторов спада - отсутствие у фирм желания инвестировать и осторожность потребителей являются основными причинами спада, отмечают специалисты.